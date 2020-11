Sama aasta detsembris asutasid Apananski ja Boriss Nazarati (1948‒1995) veel teisegi kooperatiivi, mille nimeks sai Oksjon ja mis hakkas varustama riigiasutusi defitsiitse kaubaga. Just Oksjoni kaudu osteti Venemaalt 556 tonni titaani, mis toimetati Eestisse kolm-neli tonni kaaluvates kangides. Pärast 1992. aasta rahareformi loodeti teenida titaani müügiga 23 miljonit krooni, kuid kavatsus jooksis liiva. Ei leidunud ostjat, kes olnuks valmis titaani eest nii suure summa välja käima.

1989. aastal hakkas Apananski vahepalaks kergetööstuskoondise Estar juurde loodud väliskaubandusfirma Estgard juhatajaks. Saanud valuutamaitse suhu ja Moskvas ka piisavalt sidemeid, asutasid Apananski ja Nazarati juba sama aasta kevadel ise ühisettevõtte Est-Ind, mis sai õiguse valuutatehinguid sooritada. Est-Ind registreeriti küll toonase Eesti Kultuurifondi all, kuid see neile korda ei läinud. Kultuurifond oli neile pigem omamoodi katus, mille all sai üsna kerge vaevaga ühisettevõtteid asutada. Oluline oli saada sobiv juriidiline keha ja allkirjaõigus. Kõik ülejäänu olenes juba tegijate osavusest. Samamoodi sündisid seal ka Enelin Meiusi väikeettevõte Enelin ja Viktor Siilatsi loodud Eesti Video.