Krõbeda koorikuga seest pehme ja vetruv potisai on tõeline sotsiaalmeedia hitt. Eesti ühe suurima retseptiportaali Nami-Nami lehel on seda vaadatud u 26 000 korda ja küpsetatud ilmselt tuhandeid kordi. Potisaia võlu seisneb selles, et n-ö tööd saiaga on vaid viis minutit, millele lisandub pikk kerkimisaeg. Sai sobib nii juustu, karulaugupesto kui ka moosiga nautimiseks.

Kõige paremini saab saia küpsetada väiksemas malmpotis.

Kui paar pätsi juba küpsetatud, alles siis võiks hakata katsetama erisuguste jahude ja lisanditega.