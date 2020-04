Londonis elav eestlanna: piinlik on vaadata, et meedikutel pole isegi elementaarset kaitsevarustust

Kõik lonkab ja valitsuse selgitused tunduvad hämana

Helen Sirp, London

„On lausa piinlik vaadata, kuidas siinsed meedikud oma elu ohtu seavad, aga neile ei ole tagatud isegi elementaarset kaitsevarustust,” väljendab Londonis elav loovjuht ja kontseptuaalne disainer Helen Sirp nördimust.

Ametlik lockdown jõudis Inglismaale märksa hiljem kui ülejäänud Euroopa riikidesse. Valitsuse esialgne strateegia arvestas nüüdseks palju kritiseeritud karjaimmuunsuse tekkega ja soodustas suure osa elanikkonna nakatumist. Tasapisi soovitati haigetel ja vanadel end küll isoleerida, ent ametlik kannapööre riigi suhtumises koroonaviiruse levikusse tehti alles 23. märtsil. Seni olid pubid, klubid ja restoranid avatud.

Ta on pahane ka vastutustundetute kaaskodanike peale, kes ei austa teisi ega ajutisi avaliku ruumi reegleid ja teevad sellega ka teiste pingutused mõttetuks.

Heleni arvates testitakse Inglismaal liiga väheseid inimesi ja selles on tal õigus: ametlikel andmetel on Suurbritannis tehtud miljoni elaniku kohta alla 6000 testi, samal ajal kui enamikus muudes Euroopa riikides ulatub see arv vahemikku 10 000–25 000 (Eestis näiteks 25 606). Paraku kahtlustatakse, et paljusid surmajuhtumeid, mis on olnud näiteks hooldekodudes, pole teatatud ega arvestatud, samuti ei tundu tegelikkusele vastavat nakatunute arv.

