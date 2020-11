„Kui neli aastat tagasi oleks keegi öelnud, kui raske töö see on, siis võib-olla poleks seda ette võtnudki. Alustasime saia ja leivaga, siis tulid saiakesed, seejärel croissant’id ja lehttainast küpsetised. Hiljem pirukad, mida teeme sõprade Tatarstanis elavalt vanaemalt saadud pärmivaba retsepti järgi. Sealt edasi hakkasime juba kondiitripoolega tegelema ja ekleere valmistama. Kui tahad kohe igas valdkonnas midagi väga head pakkuda, siis läheb liiga raskeks, aga järjest areneda ja igas asjas täiuslikkus järk-järgult saavutada on kergem,” selgitab Crustumi peremees Vasily.