Nüüdseks Itaaliast tööle ja sõprade juurde naasnud Kersti tunnistab, et pole kindel, kas ta ka praeguseid nakatumisnäitajaid vaadates julgeks reisile minna. Peale nakatumishirmu tuli niigi rinda pista süütunde ja häbiga, mis pandeemia ajal reisimisega kaasneb. Kersti sõnutsi julges ta oma reisiplaanidest rääkida ainult pere ja lähedaste sõpradega. Kuna praegusel ajal reisimisel on vastutustundetuse maik, ei kõssanud ta reisist ka sotsiaalmeedias.

Go Traveli partnersuhete juhi Age Põderi sõnutsi aitaks nn reisihäbi vastu oma ala professionaalide tasakaalukas ja pidev selgitustöö ning pidev õppimine. „Maailm areneb, käime sammu teadusega ja uurimistulemustega. Me ei saa 21. sajandil maailma ju sulgeda, peame õppima reisima vastutustundlikult ja ohutult,” lausub ta. „See on reisimise uus normaalsus, mis eeldab, et reise korraldatakse läbimõeldult ja vastutustundlikult.”

„Lennukis ja lennujaamades on maski kanda kohustuslik, samuti välismaa hotellides ja kauplustes. Lisame siia sagedase desinfitseerimise ja ongi turvalisus tagatud – kusjuures palju paremini kui Eesti ühissõidukites või kauplustes,” lisab Estraveli juhatuse liige Aivo Takis.

Terviseamet pole selle seisukohaga päris nõus. Terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik ütleb, et kuna haigestumine on hakanud järsult suurenema, on peaaegu kõigis Euroopa riikides ja mujalgi reisides väga suur oht nakatuda ja viirust Eestisse tuua.