Raplamaal Kehtna vallas asub raba, kus turiste ei käi ja kus on võimalik kogeda tõelist looduslikku vaikust. Seda raba nimetatakse Keava rabaks ja see asub Kõnnumaa looduskaitsealal. Sinna pääsemiseks on tarvis leida käsitsi maalitud viitade järgi õige teeots ja läbi võpsikusse peidetud radade labürindi rabaserv kätte saada.

Kel veab, sellele tuleb parklas vastu päikeseliselt naeratav matkajuht, hobifotograaf ja vabakutseline kirjutaja Romet Vaino (33), kes tunneb seda kanti nagu oma viit sõrme. Romet on Raplast pärit ja huvilisi siinsetesse rabadesse räätsamatkale toonud aastaid.

Matkajuhi staaži on Rometil ligi kolm aastat. Poisikesena tärganud loodushuvi elukutsena realiseerumine võttis veidi aega, ent praegu elatab ta end loodusega seotud ametitega ära. Teekond rappa on olnud käänuline. Ülikoolis keskkonnakorraldust õppinud Romet proovis enne läbi kõik valed variandid, kuni sai aru, millega end tegelikult siduda.

„See on loterii. Mõnel on nii, et nad on õnnelikud esimese tööga, mõnele sobib teine või kolmas töö. Mina proovisin… ma isegi ei tea, kui paljusid eri kohti, aga tundsin igal pool, et ei teinud seda, mida peaksin. See matka või loodusega seotud mõte oli sügaval pinna all alati olemas, aga võib-olla jäi mul varem lihtsalt enesekindlust puudu. Ega ka inimesed minu ümber ei suhtunud sellesse mõttesse eriti optimistlikult,” räägib ta.