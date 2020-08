Bag-in-box, lühendatult BIB, cask wine, goon sack – sellised on enim levinud nimetused veinide kohta, mis on pakendatud tavapärase pudeli asemel kotti ja siis karpi. Esimene neist on meie jaoks ehk kõige suupärasem, teised nimetused on rohkem levinud Down Under regioonis ehk Austraalias ja Uus-Meremaal.

Poeriiulitel leiame veel veine SUP (standing up pouch) pakendis, mis on jäigem, karbita kott.

On välja töötatud ka spetsiaalsed merekonteinerisuurused Flexitank-lahendused, kus n-ö karbiks oleva merekonteineri sees on 1000 kuni isegi 26 000 liitrit mahutav tugev kott, mis täidetakse täielikult veiniga ja saadetakse kaugematesse sihtkohtadesse. Seal, juba müügikoha lähedal, pakendatakse vein väiksematesse pakenditesse.