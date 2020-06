Kreeka majanduslik seis on aastaid olnud keeruline, palju inimesi on kaotanud töö ja sissetuleku. Koroonaviiruse tõttu toimub nüüd sama ka Eestis. Kuidas mõjutab see inimesi emotsionaalselt?

Meie majanduskriis kestis üle kümne aasta. Keeruline aeg oma tõusude ja mõõnadega mängis keskset rolli kreeklaste psühholoogilise vastupidavuse kasvatamises. Kriisi psühholoogilistest mõjudest rääkides keskenduksin õpitud abituse fenomenile. 1960-ndatel korraldas USA kliiniline psühholoog Martin Seligman koertega eksperimente, et kutsuda neis esile depressiooni. Vangistuses abituks muudetud koertel oli raske isegi karistuse ähvardusel puuridest väljuda. Kreeklaste kogemus kriisi esimesel viiel aastal oli sarnane. Neil kulus aega, et taastada usk homsesse, olla loov ja produktiivne. Praeguse kriisi ajal oleme juba vaimselt puurist väljas, lootust täis ja tugevad. Samuti oskavad kreeklased nüüd paremini mõista meedias toimuvat.

Emotsionaalse heaolu ja vaimse tervise teemasid käsitletakse praegu vähem kui finantskriisi ajal. Enamik kreeklasi kohanes praeguste piirangutega hästi, sest need suurendasid turvatunnet.