1980. aasta sügisel 15-aastane olnud Allan Vainola meenutas, et noored tahtsid, et nende aktsioonist kuuldaks välismaal. „Kui rahvas hakkas Kadriorust minema, siis mindi kolonnina peda (pedagoogiline instituut – toim) juurest mööda trammiteed ja mäletan, et ühisteadvuses oli, et vaja on jõuda Viru hotellini välja, et mäss ka välismaalaste, eelkõige soomlaste tähelepanu pälviks. See tundus kõigile väga tähtis ja sellest räägiti omavahel, et lähme Viruni välja. Miilitsad said meie plaanidest aru ja üritasid meid takistada, vehkides oma nuiadega. Aga sellest polnud abi. Midagi sellist polnud kunagi varem olnud,” rääkis ta.