Pole just palju eestlasi, kes on suutnud rahvusvahelisel areenil silma paista sellisel tasemel, kui Roberta Einer (28). Tema kollektsioonid võluvad ka selliseid maailmakuulsaid staare nagu supermodell Naomi Campbell, Ellie Goulding ja Rita Ora ning tal on õnnestunud teha koostööd nii tuntud tänavastiilikaubamärgiga Vans kui ka juveelimargiga Swarovski. Roberta kollektsioone saab osta teada-tuntud moekaubamajadest, nagu Saks Fifth Avenue New Yorgis, ja majandusajakiri Forbes lisas andeka moelooja Euroopa alla 30-aastaste ettevõtjate edetabeli esikolmekümne hulka.

Roberta sõnul on Kuldnõela võitmine justkui ühe väikese lapsepõlveunistuse täitumine.