Päevi istus ta tänavanurgal, õppides pähe vahetuste kellaajad, püüdes kommentaare hommikul tööle suunduvatelt inimkogudelt, kes hilisõhtul jälle majast välja jalutasid. Aro peab praeguseni oma esimese loo avaldamist pooljuhuseks – tal oli õnne, kui üks turvamehi palus ajakirjanikel lahkuda, sest „keskvalitsuse hoonet” ei tohtivat filmida. Ametlikult oli asutus äriettevõte, selle juht Jevgeni Prigožin on seotud Putiniga ja teda on nimetatud suisa Kremli kokaks. Nimelt on Prigožini toitlustusettevõte Concord seotud miljarditesse dollaritesse ulatuvate toitlustushangetega, serveerides pelmeene ja borši Venemaa riigiasutustele.

Prigožin laiendas oma portfelli 2013. aastal, kui lõi Peterburi äärelinna Internetiuuringute Ameti (Агентство Интернет-исследований). Aro jõudis sinna aastakese hiljem. Nüüdseks on tõestatud, et USA 2016. aasta presidendivalimisi puudutav mõjutustegevus pärines samast paigast. Vaenu õhutamine, ühiskonnas lõhede tekitamine, tuhandete libakontode ja -profiilide loomine ning haldamine – see on vaid osa Olgino trollide tööst.