Nii naiste- kui ka meestemoes on viimaste hooaegade lemmikese teksapüksid, kuid klassikalise ja tagasihoidliku stiili asemel tasub proovida midagi pilku köitvamat. Miks mitte kombineerida teksapükse samas toonis teksatagiga? Või eelistada tavapärasele tumesinisele või mustale midagi mustrilist, näiteks kunstlikult värviplekiliseks pritsitud kangast? Üks on selge: liibuv lõige on minevik. Moodne mees kannab sel sügistalvel puusade ja reite juurest laiema lõikega mudeleid, mis on inspireeritud 1990-ndatest.