Uus Nissan Juke. Lugu inetust pardipojast

Kui Nissan Juke kümme aastat tagasi ilmavalgust nägi, ei jätnud see kedagi külmaks. Oli neid, kes seda sõimunimedega ristisid, aga rohkem oli neid, kelle jaoks oli tegemist armastusega esimesest silmapilgust. Viimati mainituid on lausa poolteist miljonit – nii palju on Nissan Juke’i seni ostetud – ja nii palju inimesi ei saa ju ometi eksida.

Kümme aastat tagasi ei olnud kompakt-crossover’ite klassi olemaski, aga nüüdseks on see üks konkurentsitihedamaid segmente. Nissani andmetel seisab uus Juke silmitsi 24 rivaaliga. Kuidas sellises olukorras edukas olla? Eristu või sure, õpetavad turundusklassikud. Ja eristumine on kunst, mida Juke hästi valdab. 2010. aastast alates.