Euroopa suuruselt neljas järv Peipsi pakub kodu ligi 40 kalaliigile ja pesitsuspaika üle miljonile rändlinnule aastas. Inimesi elab Peipsi valglas ligikaudu miljon, neist Eesti vanausulisi vaid mõni tuhat. „Eesti – see on meie kodumaa. Aga Peipsi on meie isamaa,” kinnitavad Peipsiveere ajaloolises Varnja külas asuva muuseumi perenaised Raissa Poljakova ja Olga Solovjova kui ühest suust.

Pärast õigeusu kiriku reforme Eestisse põgenenud vanausulised ehk staroveeretsid on 300 siin elatud aasta jooksul jätnud Peipsi läänekaldale kustumatu jälje, nii geograafia mõttes kui ka kultuuriliselt.