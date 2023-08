Liberaalne ema: kui mingis sihtrühmas on vaja promoda, et tee lapsi ja ole hea vanem, siis pigem noorte meeste seas

1. Tähtsaim faktor, mis päriselt soodustab pere loomist on sobilik partner ja kindlustunne, et teil on hea ja toetav suhe, kus sa ei jää lapsega või lastega üksi, ükskõik mis juhtub. See sisaldab ka lahutust/lahkuminekut ja muid suuri probleeme. Kui on kindel, et ka edaspidi osaleb ta oma laste elus. Tänane ja ka meie vanemate põlvkondadest jäänud standard on, et lapsed elavad pärast lahkuminekut emaga – alatihti tekivad tülid alimentide maksmise üle ning stiilis isal-on-juba-uus-pere-meiega-ei-suhtle.