JUHTKIRI | Õpetajatel on õigus end maksma panna

Meenutus 2012. aasta streigist. Endiselt on õpetajaid kasutatud paindliku ressursina.

Üldjoontes on õpetajate nõudmine lihtne: palgatõus, mille puhul oleks võimalik uskuda, et nelja aastaga jõutakse 120%-ni Eesti keskmisest palgast. Selline siht on mustvalgel kirjas koalitsioonlepingus. Veel septembris leppisid haridustöötajad ja haridusminister Kristina Kallas järgmiseks aastaks kokku 8% palgatõusus.