Tanel Talve: ma ei saa neid ridu kirjutada oma kodus, sest meie külas pole elektrit. Ja nii kogu aeg

Samas on sisejulgeolek ülioluline komponent riigi kaitsevõimes tervikuna ja riigikaitselisest seisukohast on ühtlaselt üle riigi paiknev elanikkond eksistentsiaalse tähtsusega. See on nii vana tõde, et endalgi ammu imelik seda korrutada. Aga kas me oleme riigina ka päriselt midagi ette võtnud, et see nii oleks?