KUULA | Kes on Eesti „vatnikud“ ja kuidas neist sotsiaalmeedias suppi tehakse?

Just Twitter/X on luubi all ka podcasti teises pooles, sest seal on hoo sisse saanud „VatnikSoupEE“ (VatnikSupp), mis paljastab Kremli strateegilisi narratiive levitavaid isikuid nii Eestis kui mujal. Millega täpsemalt tegu, kes on vatnikud ning mis on nende tegevuse kajastamise eesmärk? Sellest räägime lähemalt „Valeinfo: paljastatud!“ podcastis.