Eestlane Norras: raskem on öelda, et olen Eestist, kui seda, et mu elukaaslane on samast soost

Meelis on pärit Tartust ja kolis Norrasse kaks aastat tagasi pärast meessoost kaaslasega kooselulepingu sõlmimist. Meelis töötab masseerijana ning vabal ajal meeldib talle Norra ilusas looduses jalutada ja matkata. Norrasse kolides märkas ta kõigepealt teistsugust liikluskultuuri: norralased on rahulikud ja eeskujulikud liiklejad, kes järgivad kõiki reegleid. Meelise jaoks on Norra suurimad plussid turvaline ja tolerantne ühiskond ning positiivsed ja viisakad inimesed. „Eestis on tore elada, kuid Eestis on üsna palju vihkamist. Vihatakse iseennast, oma tööd, naabrit, poliitikuid ja kõike, mis ei haaku inimese enda maailmavaatega.“