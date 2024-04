Ilmar Põhjala: soolise palgalõhe kärpimisega läheb Eestis alles nüüd päriselt keeruliseks

Tänapäeval peaks inimeste võrdne kohtlemine olema iseenesestmõistetav, ent millegipärast pole see nii palgapäeval. Sooline palgalõhe ei ole müüt ega statistiline viga. Tänavu saabus võrdse palga päev, mil naised olid välja teeninud samaväärse palga nagu mehed eelmise aasta lõpuks, 5. märtsil. See tähendab, et samaväärse keskmise palga teenimiseks pidid naised töötama 45 tööpäeva meestest rohkem.