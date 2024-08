Marge Unt: nii kaua, kui kodus jääb lõviosa naiste kanda, ei aita ei haridus ega juhipositsioon

Naised on tõesti Eestis palju haritumad kui mehed. Sellele aitavad kaasa nii samad tendentsid Euroopas ja maailmas, teisalt on see nõukogude aja pärand, kus haridus ei taganud paremat sissetulekut. Samas on uuringud näidanud, et haritumad on eluga enam rahul, elavad kauem ja saavad kriisides paremini hakkama.