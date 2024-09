Ramon Rask: Eesti ettevõtlus vajab taaskäivitamiseks tuge, fookust ja ambitsiooni. Avalik sektor saaks näidata eeskuju

Majanduse elujõulisuse tagamiseks on vaja põhimõttelist mõttemaailma ja fookuse muutust.

Rahandusministeeriumi majanduskliima kaart näitab, et Eesti ettevõtjate kindlustunne toota ja värvata ning tarbijate julgus tarbida on 2009. ja 2010. aasta majanduslanguse tasemel. Samal ajal asuvad riik ja ühiskond murede paljususes: viimased neli aastat on möödunud kriisihalduse taktis, mil tähelepanu nõuavad korraga mitu fookusteemat, nagu tervishoid, riigikaitse, energeetika ja kliimamuutused.