RAAMATUBLOGI | Maailm on hädas ja USA ehk üksildane uitaja Jach Reacher peab selle päästma

On aasta 1996, Euroopas ja maailmas on ärevad ajad (nagu ikka) ning Reacher ei kõnni veel Ameerikas ringi, seljas ühekordsed riided ning taskus hambahari ja raharull. Ta on sõjaväe palgal, kui ühtäkki tühistatakse. Reacher saab rinda järjekordse aumägi, ent samal pärastlõunal saadetakse koolitusele. Mis tähendab, et temast pole tegevteenistuses enam asja, ta kaob pildilt ja unustatakse kui läbikukkunu. Nii on paraku vaja, sest läbikukkumisest on asi kaugel nagu Linnutee planeedist Maa.

Maailm on hädas ja USA peab selle päästma. On saadud teave, et džihaadivõitlejad on valmis maksma ühele ameeriklasele 100 miljonit dollarit – toonases mõistes hiiglasliku summa – millegi eest. Aga mille? Ja kes on see ameeriklane? Teada on vaid see, et tehing toimub Saksamaal. Mistõttu tuleb tuhandete Euroopas viibivate USA kodanike seast leida see üks ja ainus ning teha selgeks, mida ta müüb.