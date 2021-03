RAAMATUBLOGI: Jack Reacheri teekonna algus: valisin välja suvalise maantee ning ajasin pöidla püsti...

Kes viitsib täpsust taga ajada saab aru, et Child ei tee seda mitte. Ta ei pea kinni kronoloogiast ja korraldab aeg-ajalt ekskursse minevikku, kusjuures Reacheri endisest elust poetab ta killukesi siin ja seal. Aga lõppkokkuvõttes pole ju vahet ning Reacheri biograafiat pole mõtet täppisteaduslikult kokku panna. Ta on alati õige mees just siin ja praegu ning möödunu teda ei paina.

Child tegi õigesti, et lõi esmalt oleviku ja kui see püsis juba betoonist vundamendil, näitas minevikku. Võib arvata, et Reacheri sari poleks nõnda hästi käima läinud, kui alanuks raamatuga „Afäär”. Mis ei tähenda, et see kehv oleks, ei, kaugel sellest, aga nüüd on Reacheri olemus lugejale teada ning tema käitumine mõistetav.