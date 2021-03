Teen seda selleks, et saaksin mingisugustki pilte ette sellest, et kes maakondlikul tasandil on koroonaviiruse vastuse vaktsineeritud ja kes mitte.

Tegemist on sellise halenaljaka olukorraga, kus tahes-tahtmata kerkis üles küsimus, et miks mina, perearst, pean üldse millegi sellisega kui Exceli tabelid, tegelema?!