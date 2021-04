Eesti avalikus kõnepruugis on üsna levinud sõnapaar „poliitiline otsus", mis tähistab otsust, mis ei sõltu mitte milleski muust kui poliitiku tahtest. Otsusega väljendab poliitik oma veendumusi, arvaku spetsialistid, mida tahes.

See meenutab vana Šoti ütelust, et teadust kasutatakse sageli nagu joodik lambiposti - mitte selleks, et näha, vaid selleks, et püsti püsida.