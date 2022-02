FAKTIKONTROLL | Kas Tanel Kiigel on õigus, et Läti suurem vaktsineerimistase on rangemate piirangute tagajärg?

"Läti ja Leedu on vaktsineerimisega Eestist ligi kümme protsenti ees, miks? Kiige sõnul on peamine põhjus see, et Eestis ei ole kohustuslikku vaktsineerimist. "Läti kehtestas vaktsineerimisele ranged nõuded, mis tõi märgilise kasvu." [...] "tõhustusdooside arvu poolest on Eesti lõunanaabritest siiski ees."