Tegelikult on neid juba rohkem kui tuhat. 900 puudutab seda plokki, mida ühendab pealkiri „Müstiline Venemaa”, aga sellele sarjale eelnes päris palju saateid, mis olid pühendatud 18. sajandi Vene valitsejannadele. Oli ka teisi saateid. Ma isegi ei tea, kas Bütsantsi plokk on selle 900 sisse arvestatud või mitte, aga igatahes on kuulajad 900 asjus teada andnud, et juubilar varjab oma vanust: päriselt on ta tunduvalt vanem, kui tahab end näidata.

Te ikka teate, et osa teie publikut ei huvita eriti Venemaa minevik, nad kuulavad saadet teie hääle pärast?

Aitäh komplimendi eest. Kuulan oma saateid harva järele, kuid vahel sunnin end seda tegema, et märgata kordusi ja parasiitsõnu, mida võiks vältida. Iseenese hääle kuulamine ei paku seejuures mingit naudingut.

Aastaid tagasi tundis selle saate vastu huvi Soome Yleisradio: et võiks tõlkida ja mõni soome näitleja loeks tekste.