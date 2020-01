Eiki Nestor: elu keerulisim ülesanne oli lasteaialastega hümni laulda

Kui Eiki Nestor (66) jäi kevadel riigikogu valimistel parlamendi koosseisust välja, murdis ta rekordit vääriva pidevjoone. Nestor oli taasiseseisvunud Eesti riigikogu koosseisu kuulunud alates selle loomisest 1992. aastal, kokku 27 aastat. Viimasel viiel aastal oli Nestori istekoht riigikogu saali kõige tähtsamas otsas, esimehepuldis.

Kui palun tal intervjuuks mõni endale oluline koht valida, pakub Nestor oma poja plaadipoodi Biit Me Record Store. Kohtudes tervitab ta mind seljas oleva kilejope sahisedes heatujuliselt ja tutvustab end eesnime pidi. Kuni ootame võtit, mis avaks plaadipoe, räägime Frank Zappast, Bruce Springsteenist ja raamatutest. Muide, Zappa plaate on Nestoril alati puudu, sest neid tuleb aina juurde. Ainuüksi pärast surma on Zappa loomingut ilmunud 50 helikandjal. Viimatine vinüül, mida Nestor enda kollektsiooni igatseb, on kogumik kunagistest raadioesinemistest.

Ja kes arvab, et endine parlamendi esimees elab pärast riigikogutööst vabanemist igavat pensionärielu, eksib rängalt. Intervjuu ajal tuleb tal vastata mitmele telefonikõnele („Sõber tõi just sae remondist ära”) ja pärast meie vestlust jookseb ta pojatütart ürituselt ära tooma.

Peaaegu aasta on möödas sellest, kui teil oli viimati riigikogu liikmena Toompeale asja. Kas on harjumatu, et ei pea enam igal hommikul pintsakut ja lipsu selga panema?



Ei ole harjumatu. Olen omas elemendis jälle tagasi. Lipsudega oli nii, et kui mind riigikogu esimeheks valiti, siis pidin soetama endale alguses kolm ülikonda ja viksimaid riideid. Praegu vaatan, et need jäävad mulle kapis hoopis jalgu, ja ma ei tea, miks ma need kunagi omale üldse ostsin. Nüüd saan olla jälle nii, nagu mulle meeldib.

Muuseas, üks tõestisündinud lugu. Ma ei mäleta, kes, aga üks riigikogu liige tuli järgmistel päevadel (pärast Nestori riigikogu esimeheks valimist – E. Ä.) minu juurde ja ütles: oi, ma ei tundnud sind äragi, ma pole sind kümme aastat lipsus näinud! (Muheleb.)

Nii et see muutus on teie jaoks pigem lihtsasti tulnud?



See ei ole tõesti midagi sellist, mida ma poleks enne kogenud. Sõidan ikka bussiga edasi-tagasi. Ühistransport töötab hästi, bussijuhid on tublid nii Tallinnas kui ka Hiiumaal ja ka üle Eesti. Ja midagi eripärast ei ole. Poliitikat jälgin nüüd mõnevõrra kõrvalt, aga olen kursis sellega, mis seal toimub. Kui arvan, et pean suu lahti tegema, siis teen.