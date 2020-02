Ema: kui oleksin siis teadnud seda, mida nüüd tean, oleks Miikael tõenäoliselt elus

„Kui ma sellest räägin, siis vahel mõtlen, et räägin justkui mõnest filmist. Et see pole meiega juhtunud. Aga on. Miku tuba on tühi. Mikut seal ei ole.”