Eriolukorra tagajärg: selg valutab ja põlved naksuvad

Paljud kurdavad, et kodukontor on toonud kaasa üllatavad hädad. Valutavad selg ja saba ning diivanilt sülearvuti tagant tõustes on jalad kanged. Isegi üksnes pargitiirule jalutama minnes teevad põlved valu. Mida teeme kodukontoris töötades valesti?

Eks siin ole põhjuseks ergonoomilised möödapanekud. Kontoris on kontoritöö jaoks mõeldud lauad-toolid, enamasti ei lebaskleta sülearvutiga tundide kaupa poollamasklevas asendis diivanil või kägaras terrassil. Istumisviis, mis võib kodus tööd tehes esialgu tunduda mugavana, toob tegelikkuses kaasa valud, põhjuseks see, et unustatakse end tundide kaupa ühte asendisse. Istumine ühes asendis tekitab lihastele staatilist ülekoormust ja kui lihaste vastupanuvõime ületatakse, hakkab organism märku andma, et vahepeal tuleb liikuda, võimelda, jalutada. Soovitan kodukontoris töötajatel endale panna meeldetuletus, et vahepeal sirutada.

Kodukontoris ilmnevate uute valude põhjuseks võib varjatult olla ka stress ja ärevus. Inimesed on teadmatuses paljude asjade suhtes - millal lõppevad piirangud, mis saab nende palkadest ja töökohtadest, vaimne pinge jõuab ka kehasse.