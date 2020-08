Ligi 30 suve tagasi, 1991. aastal, kui kunstnik Eve Kase ema haiguse tõttu tütre juurde kolis, õnnestus tema tühjaks jäänud korter Käsmu pisikese, 22-ruutmeetrise maja ja aia vastu vahetada. Kuna pinda oli perele liiga vähe, otsustati peatselt rajada suurem eluhoone.

Nagu vanemadki ei tahtnud Eve peavalu, mis ehitamisega paratamatult kaasneb. „Minu mehe vanematel läks Tallinnas Nõmmel oma maja valmis saamiseks 30 aastat. Mina ei soovinud oma elu majaehitamisele raisata. Siis mõtlesin, et äkki oleks lahendus kokkupandav maja, mida soovitasid ka kunstiteadlastest sõbrad. Seega soetasimegi endale selle tooriku,” meenutab Kask.

Kokkupandava maja ülespanekust ei tulnud lõpuks midagi välja. „Asja saabus kontrollima Lahemaa arhitekt Villu Rohtla. Olime valmistunud selleks, et ta pole kokkupandava hoone rajamisega nõus. Apelleerisime sellele, et üle hoovi asus Indrek Toomele kuuluv maja, samuti kokkupandav. Aga Villu oli järeleandmatu ja ütles, et kokkupandav maja tuleb siia ainult üle tema laiba.”

Lõpuks jõuti kokkuleppele – kui arhitekt maja projekti kuu jooksul valmis saab, siis jääb juba ostetud valmismajatoorik püstitamata. 1991. aasta 19. augustil, päeval, kui Moskvas korraldati Eesti vabanemiseni viinud putšikatse, andis arhitekt perele projekti üle.

Kuigi projektiga läks kõik, nagu kavandatud, oleks putš ehitusplaanid siiski äärepealt segi löönud.