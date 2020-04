Intensiivraviarst Martin Kütimets: meedikud põevad koroonaviirust teistest rängemini

Teiste vaprate meditsiinikangelastega koroonaviiruse vastu võitleva Martin Kütimetsa (35) valvepäevad algavad nii: esmalt tuleb ette võtta ringkäik osakonnas, mille käigus vaadatakse kõikide sel päeval tööl olevate arstidega koos üle ravil olevate haigete seisundi muutused, arutatakse ja planeeritakse selle päeva ravi ning mõeldakse läbi lähipäevade ravi ja uuringute plaan. Edasi jagatakse patsiendid arstide vahel: igal arstil on haiged, kellesse ta süveneb, teeb põhjaliku kliinilise läbivaatuse, otsustab ravi ja uuringute täpsed üksikasjad ning dokumenteerib progressi. Muu hulgas on valvearsti ülesanne anda infot patsiendi sugulastele, nõustada telefoni teel teiste haiglate raviarste ja otsustada, millal tuleb patsient intensiivravi kõrgemasse etappi üle tuua.

Paratamatult tuleb intensiivravi osakonnas ette olukordi, mis puudutavad rohkem ja mida on ka kogenud meditsiinitöötajal raskem seedida. Kütimetsa jaoks on senise koroonavõitluse raskeim hetk olnud see, mil ta pidi varem terve noore mehe viima juhitavale hingamisele ja abikaasat sellest teavitama.