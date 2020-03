Tartu ülikooli professor Irja Lutsar (65), kellest on kujunenud koroonaviiruse leviku kohta tasakaaluka info jagamise juhtkuju, kogeb palju rohkem toetust kui halvustamist, kuid vahel võib mõni tõrvatilk meepoti rikkuda. Teda on solvatud ja sõimatud Eesti „maharahustamise” eest. Ei tea, kas paanika oleks ikka parem? „Kogu maailm alahindas loodust järjekordselt,” sõnab Lutsar mõtlikult intervjuus, mis on praegusele ajale omaselt sündinud telefonitsi. „Inimene mõtles, et kui ta nüüd kõik väga korralikult teeb, siis ei lähe viirus mööda maailma laiali. Aga viirusel olid omad plaanid.”

Kui palju te öösel magada saate?

Täna magasin, eile ei maganud. Koormus on väga suur. Poeg helistas just eile ja küsis: „Ema, kas sulle selle kõige eest palka ka makstakse?”

Oleks väga hea, kui me praegu kõik üksteist toetaksime, aga see ei käi sugugi ainult minu kohta. Perearstid, kliinikumi inimesed ja paljud teised töötavad väga palju – terviseametist ma ei räägigi, nemad töötavad ööd ja päevad.

Paljud inimesed ei võta ohtu tõsiselt. Kas valitsuse ja eriti terviseameti rahustavad sõnumid pole pigem valvsust uinutanud?

Ei, ma ei usu. Inimesed peavad siiski ise oma otsused läbi mõtlema. Paanika külvamine ei tee kellelegi head. Kui küsite, kas mind on lolliks sõimatud, siis jah. Kui küsite, kas mind on ähvardatud, siis jah.

Kes on teid ähvardanud ja miks?

Me ei anna neid nimesid praegu välja.