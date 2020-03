Pea meeles: kodukontorisse riideid valides on kõige tähtsam uneriietest välja saada, sest see aitab psühholoogiliselt töö lainele sättida. Eriti kui kodus polegi õiget töölauda ega -tooli.

Mida siis tööpäeviti kodukontoris selga tõmmata? Kindel valik on kena kudum või mõnus pusa. Need sobivad hästi ka juhul, kui tuleb osaleda videokoosolekutel.

Teisalt on moega lõbus mängida ja see teeb tuju paremaks. Miks siis mitte otsida välja lendlevad kleidid ja suu punaseks värvida? Valik on sinu!