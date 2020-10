Vanaduse toredust võivad Runge sõnul mõista üksnes need, kes on ise vanaks elanud. Surmaeelset ehk vana olemise aega peab Runge inimese elus kõige tähtsamaks: „On kohutavalt tähtis, kuidas me seda aega elame. Mul on selja taga palju tundeid, kogemusi ja mälestusi, mis aina kasvavad. Ning oluline on ka see, mis elu elasime, enne kui vanaks saime.”

Tal on hea meel, et mehed ei näe temas enam naist, vaid sõpra ja inimest. „Mul pole enam ammu seksuaalhuvisid ja see vabastas minu ajus väga suure ruumi, et tegeleda hoopis teiste asjadega. Ka minu suhted muutusid teistsuguseks – pole enam füüsilise seksuaalsusega seostuvaid tobedusi.”