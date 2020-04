„Tavaliselt pidin süüa tegema hommikul ja õhtul, kuid karantiiniajal on toidu valmistamist ja söömist mitu korda rohkem, kui on muidu” ütleb kolme lapse ema Luisa Rõivas (33). Kuigi ta mõtles varemgi pere menüü mitu päeva ette, on eriolukord suure pere toidulauda muutnud. „Kuna nädalas on nüüd vähemalt seitse toidukorda juures, sest nii abikaasa Taavi kui ka vanem tütar Miina söövad lõunat kodus, jääb mu tavalisest retseptikogust veidi väheks. Olen juba kokaraamatudki appi võtnud,” muigab ta.

Eelmisel nädalal lisandus pere menüüsse pikkpoiss. „Ma ei olnud seda varem teinud, aga et mitte pliidi ees liialt aega veeta, võtsin kokaraamatust retsepti ja panin pikkpoisi ahju."