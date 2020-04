Mõne aasta eest, kui Marju oli veel europarlamendi saadik, võtsime paari kursusekaaslasega Tartus olles nõuks minna tema loengusse, tuletamaks meelde nostalgilisi vanu aegu ja vaatamaks, kuidas nüüd loenguid peetakse. Lauristin oli varahommikul startinud Brüsseli lennujaamast, maandunud Tallinnas, kihutanud sealt Tartusse ning astus õhtu eel tudengeid tulvil auditoorumi ette ja pidas loengu, nagu oleks äsja koduuksest väljunud. 75-aastasena ei erinenud ta hoog milleski sellest dünaamilisest Marjustinist, keda olime loengutes aastaid tagasi kohanud.



Kevadel 2020 on ta võib-olla pisut kogukam, aga kõik muu on endine: sama poisipea ja riietusstiil, samad maneerid, sama terasus. Marju on ergas nagu kevadine kuldnokk ja rõkatab naerda sama valjult ja sageli, nagu mäletan ammusest ülikooliajast. Ainus vahe on selles, et kui tollal leekis Marjustin mööda Tartut omal jalal, siis nüüd liigub ta ainult taksoga. Ja kuna tollal polnud ka mobiiltelefone, siis ei saanud seda ära kaotada, nagu tal oma Nokia nuputelefoniga nüüd just enne karantiini juhtus.