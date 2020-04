See on loetelu küsimustest, mida on mulle esitatud saanud pärast saate „Maskis laulja” poolfinaali, kus Lõvi tegelaskuju tagant tulin välja mina. Uskuge, see oli äge kogemus, ja kui uuel telehooajal teeb saate produtsent Triin Luhats või Kaupo Karelson teile pakkumise saates osaleda, siis võtke see vastu.



Alustame algusest. 30. jaanuari hommik. Mu postkasti potsatab kiri märkega „konfidentsiaalne”. Produktsioonifirma Ruut produtsent Triin Luhats kirjeldab, kuidas märtsi alguses stardib TV3-s uus suur meelelahutussaade. Triin kirjeldab, et sisuliselt on tegu ühe salapäraseima meelelahutussaatega kõikides riikides, kus on seda toodetud. Ja saade on olnud hitt. Tegemist on saatega „The Masked Singer”, Eesti versioonis kannab see nime „Maskis laulja”. Mind palutakse üheks osalejaks. Kiri lõpeb lausega: „Isegi kui Sa ei ole saates osalemisest huvitatud, palume Sul endiselt kogu meilis olev info hoida ainult enda teada.” Põnev! Ahmin õhku.



Triinu kirjaga on kaasas saadet tutvustavad lingid. Mul on kiire tööpäev ja seetõttu avan lingid alles kodus. Vaatan esitusi ja jõuan üsna kiirelt otsusele: ei, see ei ole mulle. Ma pole aastaid laulnud ja mul ei ole häält enam ollagi. Aga mingi kripeldus jääb hinge.