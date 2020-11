„Hommik annab kammertooni kogu päevale,” ütleb mõjukuselt 41. eestlane Tiit Pruuli. „Seega on oluline hommikul rõõmsalt alustada. Eriti rõõmus olen siis, kui enne ärkamist tunnen läbi une kohvilõhna, mis on köögist magamistuppa jõudnud. Selleks et säärast rõõmu tunda, pead muidugi olema ise valmis pooltel päevadel esimesena ärkama ja kohvi magamistuppa tooma. Kohv peab olema kange. Kui jood hommikul kanget kohvi, siis on see märk, et oled valmis terve päeva maksimaalselt elama.”