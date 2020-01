New Yorgi hipsterite ja kultuurieliidi Mekas West Village’is elavad Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) ja Phoebe (Lisa Kudrow) on 20-ndates noored, kes teevad täiskasvanute maailmas oma esimesi samme. Rachel on ärahellitatud printsess, kel on hea süda, Ross on neurootiline teadlane, kes kipub liiga palju targutama. Rossi õde Monica on heatahtlik, ent ebakindel korrafriik, kes läheb endast välja, kui ei suuda kõike oma elus enda kontrolli all hoida. Chandler on eluterve ja vaimukas pohhuist, kelle empaatiavõime vajab vahel äratamist, Joey itaalia juurtega nägus mammapoeg, kes ei ole just kirkaim kriit karbis. Ja Phoebe on maailmaparandajast hajevil hipi, kelle sisemaailma tõlgendada on sageli üpris keeruline.

Mõnikord käivad nad tööl, aga tavaliselt hängivad nad hoopis üksteise elutubades või oma lemmikkohvikus Central Perk. Nad armuvad, kurameerivad, lähevad lahku, abielluvad, saavad lapsi, tõusevad karjääriredelil, nad lastakse lahti, nad nutavad ja naeravad. Nad jagavad üksteisega kõike. Neile tuleb õnne soovida, sest eelmise aasta lõpus said nad 25-aastaseks. Nagu Ameerikas ikka, on nad kaunilt vananenud.