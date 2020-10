Massoonide ehk vabamüürlaste kohta levib tänini metsikuid kuuldusi alates sellest, et nad pidavat kummardama saatanat, ja lõpetades sellega, et nad juhtivat pangandust ja riikide valitsusi. Paljud sellised jutud sobiksid mõne ulmefilmi faabulaks. Kuid räägitakse näiteks sedagi, et vabamüürlased pidavat üritama suunata Eesti kaadripoliitikat. Suurmeister Toomas Tõnise kummutas müüdid ja ütles, et vabamüürlaste eesmärk on hoopis vaimne kasv ja areng.

LP-l õnnestus kõnelda ka mõne inimesega, kes on sel kümnendil vabamüürlaste ridadest lahkunud. Nad olid nõus avama ühiskonna eest varjul oleva organisatsiooni telgitaguseid.