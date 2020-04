Näitus „Ohustatud liigid” räägib väikeettevõtete tegevuse kokkukuivamisest ja lõpust

Oma töödes ühiskonnale ja sotsiaalsetele teemadele palju rõhku paneva kunstniku seekordne näitus on üleval Tartu kunstimuuseumis. Kuna hetkel on see mõistagi suletud, saab väljapanekuga tutvuda veebituuri vahendusel.

"Kunstnikuna valin teemasid, millest oma töödes lähtuda, enda elule väga lähedalt, " räägib Flo Kasearu. "See pood, millest näitus räägib, oli minu ema kauplus Pärnus. Kui ma selle näitusega tegelema hakkasin, polnud väikeettevõtete tegevuse lõpetamine otseselt nii väga päevakorral. See näitus sattus olema õigel ajal õiges kohas, aga mina ei anna hinnanguid ega sildista.

Kasutan oma töös tihti valmis esemeid, mida natuke häkin ja millele annan uue elu. Üks teos, „Ümberõpe”, on külmlett, milles on nüüd purskkaevud. See oli kunagi vorstidest ja salatitest pungil, aga mingil hetkel kuivas valik kokku, sest lahtist kaalukaupa enam ei ostetud.



Üks töö, mille nimi on „Apellatsioon”, kujutab pärast sulgemist poe uksele kellegi kodaniku jäetud kirja. Seal avaldatakse soovi ja lootust, et pood avatakse varsti jälle. Samasugune teadete seinale jätmise võimalus oli ka näituse külastajatel. Sein sai nii täis, et osa kirju tuli isegi ära võtta, kõik ei mahtunud ära."