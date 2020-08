Tarbeklaas kuulub nõukaajal kasvanud inimeste teadvusse sama kindlalt kui sektsioonkapid ja poesabad. Tarbeklaasi vaase, vaagnaid, pitse ja kausse olid ja on siiani paljud kodud täis. Uue aja saabudes peeti neid tihtilugu tüütuks ja inetuks kolaks, millest püüti teise elupaika kolides lahti saada. Klaasikogusid poetati prügikasti või jäeti järgmistele elanikele. Need, kel oli oidu vana kraam kuhugi kapinurka alles jätta, võivad selle nüüd välja kraamida ja netti sukelduda, et uurida, mis nende varandus maksta võiks. Või seada Eesti klaasitööstuse uhkus kodus aukohale, mis talle õigusega kuulub.

Osa nõukaaegsete vaaside mudelite ja haruldasemate värvitoonide eest maksavad kirglikud kollektsionäärid sadu eurosid. Viimane rekord püstitati osta.ee oksjonikeskkonnas mõni nädal tagasi. Kollase vaasi Sammal eest soostus huviline maksma 380 eurot!