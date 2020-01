Pärast vulkaanipurset. Eestlanna Manilas: nüüd tean, et 33. korruselt saan alla viie minutiga

Kolm päeva pärast Taali vulkaani ootamatut aktiveerumist ning hilisemat auru, vulkaanilise tuha ja laava purskamist jätkub elu Filipiinidel senises tempos. Vähemalt neil, kes elavad vulkaanist piisavalt kaugel ega pidanud oma kodu jätma, et turvalises kauguses peavarju leida.

Taali järvele ja vulkaanile pisut lähemal puhastab hulk filipiinlasi oma kodu vulkaanilisest tuhast. Tuhk on mürgine ning tuleb võimalikult kiiresti ja korralikult kokku koguda. Kõigi jaoks pole elektri- ja veevarustus veel taastunud, kuigi lubatakse kiiret reageerimist. Kuna vulkaani aktiivsust mõõtev ohutase on veel kolm päeva hiljem ikka tasemel neli (maksimum on viis), on keelatud vulkaanisaarele naasta. Kuigi paljud tahaksid ja osa naasebki, sest varanatuke ja loomad jäid ju evakueerudes maha. Osa ümbruskonna teid on endiselt suletud ja sõjaväe kontrolli all.

Taal ei ole veel lõpetanud.