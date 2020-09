Psühhopaate ja nartsissiste on filmis rohkem kui ühel käel sõrmi. Kui tundub, et nüüd on järjekordse kurjamiga kõik, ootab nurga taga kaks veel hullemat. Ja samas vaimus edasi. Kui lõuend on juba tumehall, tõmmatakse sellest must joon üle ja eemalt läheneb uus maaler musta värvi poti ja pintsliga. Teisalt on lõunaosariikide tolle aja pättide ja kaabakate maailm loodud nii, et nähtuse peale ise edasi mõeldes on võimalik rusuvate sündmuste taga näha lootuskiiri.