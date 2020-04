Siim Kallas: unistan sellest, et kriis saaks mööda ja ma ei jääks haigeks

Siim Kallase (71) poliitiline karjäär pole olnud mingi sirgjoones kulgev igavate õnnestumiste rida – ette on tulnud paar suurejoonelist fopaad ja mitu igiatraktiivset skandaali, millest mõni on omandanud lausa mütoloogilised mõõtmed. Hämmastaval kombel pole avalikkusele teada ainsamatki afääri naistega. „Aga naised mulle meeldivad, seda ma ei eita,” muigab Kallas.

Öelge ausalt, kui väga te koroonaviirust kardate.

Kardan päris tõsiselt. Kuulun ju kahte riskirühma: esiteks vanus ja teiseks sügisel läbipõetud terviserike. Hirm on nahas, sest vaenlane on nähtamatu ja arusaamatu. Perekond ja kolleegid hoiatavad mind kogu aeg, et sinna ei maksa minna ja seal ei tasu käia. Ja ei tea, millal võib üldse kindel olla, et ma praegu ei ole haige!

Mil moel on viiruse levik teie perekondlikku ja muud suhtlust mõjutanud?

Olen kontakte märkimisväärselt vähendanud. Meil on ju hulk lapselapsi. Kontseptsioon on selline, et lastega kohtuda on eriti riskantne – arvud seda ei kinnita, aga noh, usume seda, mis räägitakse –, ja mu mõlemad lapsed arvavad, et kontaktist tuleb hoiduda. Just rääkisin ühe lapselapsega, kes tuleks muidu meelsasti meie juurde, aga saab väga hästi aru, mis olukord on. Väldime kohtumisi.

Kuivõrd te ette kujutasite, et midagi sellist, nagu praegu toimub, on üldse võimalik?

Midagi säärast ei kujutanud ma iial ette.