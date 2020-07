Eesti Televisiooni pika ajaloo vältel on televaatajad saanud kaasa elada uudistesaadetele ja seriaalidele, aga ka tõelistele armulugudele, mis on lahti rullunud kaadri taga ja kaamerate ees. Armunoolest tabatuna on telemaja koridorides teineteist leidnud paljud andekad inimesed, kes on tööelu kõrval sidunud end aastakümneteks eraeluski. Teleekraanidelt tuntud paarid on kahtlemata muutunud armsaks ka televaatajatele, kuid aastate jooksul on telemajas olnud hulgaliselt neidki paare, kes on jäänud rohkem televisiooni telgitagustesse.

Ikoonilisi paare on ETV ekraanil olnud igal aastakümnel, kogusime nende lood kokku.

Mati ja Alice Talvik



Mati Talvik nägi Alice’it esimest korda ühel vihmasel kevadhommikul 1950. aastate lõpus. Noorte reporterite klubisse tõtanud Matile sammus raadiomaja poolt vastu noor heledapäine Alice, kingad näpus, paljajalu, vihmavesi poolde säärde.

Kuskilt tuli välja päike ja Mati oligi kõrvuni armunud.