Kui Merike Jüriloga (51) kohtumist kokku lepime, ei jää meil kuidagi sõelale ühtki kohvikut. Jõuan juba kahtlustada, et koroonajuhtumite arvu hoogsa kasvu tõttu pelgab terviseameti eksjuht siseruumides juttu ajada, kui otsustame lõpuks Kadrioru pargis jalutamise kasuks. Park on iga-aastase valgusfestivali puhuks eriti lille löödud, kuigi ürituse on linnavõim vahetult enne toimumist ära keelanud kui koroonaohtliku. Ilmateade lubab 20-kraadist sooja ja ehk sellepärast on Jürilo suviselt valges ja kerges riietuses, see toob hästi esile tema pika ja saleda kogu, mida saadab hea parfüümi hõng.