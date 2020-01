Tervislikud supid aasta alguseks

Kõht on pühadeaegsetest rammusatest roogadest kurnatud. Isegi need, kes suurte söömingute ajal targalt käituvad ja endale ülesöömisega liiga ei tee, soovivad pärast pidusid lahjemat toitu nautida. Supp on selleks parim variant: see on kerge seedida, aga täidab samas hästi kõhtu ja sisaldab ohtralt kasulikke toitaineid.